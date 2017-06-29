Beşiktaş Adil Rami'nin transferini bitirdi! Yıldız futbolcu kısa süre için İstanbul'a gelecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sevilla forması giyen Adil Rami'nin transferini noktalıyor. Rami'nin transferi için bir haftadır hem oyuncu hem de Sevilla ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Rami ile prensip anlaşmasına varmasının ardından Sevilla'nın talep ettiği 6 milyon euroluk bonservis bedelini de 3 milyon euro seviyesine çekmeyi başardı.

Ödeme planı için Sevilla ile sözleşme şartları için de Rami ile son kez masaya oturmaya hazırlanan siyah-beyazlı kulüp, büyük bir sürpriz yaşanmaması durumunda Fas asıllı Fransız oyuncuyu 3 gün içerisinde İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Kulübüyle iki yıllık daha sözleşmesi bulunan başarılı futbolcunun, takımın başına yeni getirilen Eduardo Berizzo'nun kadro alternatifleri arasında yer almaması sebebiyle yol ayrımına gelmişti. Sevilla, iki sezon önce AC Milan'dan 3.5 milyon euro karşılında Adil Rami'yi kadrosuna katmıştı. Sevilla'da iki sezondur forma giyen Rami, İspanyol temsilcisinde bu süre boyunca 78'i ilk 11'de olmak üzere 79 maça çıktı.

Adil Rami'nin transferini büyük oranda tamamlayan Beşiktaş'ta Atınç Nukan'ın kiralık transferi için de Leipzig ile anlaşmaya vardığı ve Atınç'ın bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giyeceği öğrenildi. (Sporx)