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Beşiktaş, Brezilyalı forvet Dudu ile her konuda anlaştı

Beşiktaş Kulübü Palmerias'ta forma giyen Dudu'nun transferi için her konuda anlaşma sağladı.

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Beşiktaş kulübü transfer çalışmalarını sürdürürken, akıllarda hiç olmayan bir isim konusunda bombayı patlattı.
 
Ara transfer döneminde Ryan Babel ve Rijeka'dan stoper Mitrovic'i renklerine bağlayan siyah beyazlılar, sezon sonu için Palmeiras'ın 24 yaşındaki forveti Dudu'nun sezon sonunda transferi için her konuda anlaşma sağladı.
 
OCAK AYI İÇİN BASTIRILIYOR
 
Beşiktaş kulübü yakın zaman önce tekrar gündeme gelen Palmeiras'ın 24 yaşındaki kanat forveti Dudu için yeniden girişimlerini hızlandırdı ve Brezilyalı forvetin sezon sonunda transferi için Palmeiras kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.
 
Siyah beyazlı yetkililer Dudu'nun Ocak ayında takıma katılması için her konuda ısrarını sürdürürken, Brezilyalı forvetin sezon sonunda Beşiktaş'a transfer olması büyük oranda kesinleşti. (Futbolarena)

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