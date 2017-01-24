Ve Caner Erkin sahaya indi
Ligin ilk yarısında oynanan Antalyaspor maçında aşil tendonundan sakatlanan Caner Erkin, 3 ay sonra sahalara dönüş yaptı.
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Caner Erkin, düz koşulara başladı.
Aşil tendonu koptuğu için uzun süredir takımdan ayrı kalan Caner Erkin, sahada düz koşulara başladı.
Beşiktaş, 28 yaşındaki sol bekin idmanlara başladığı haberini bu paylaşımla duyurdu.
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