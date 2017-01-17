Alanyaspor Ertuğrul Sağlam ile masaya oturdu

FETÖ şimdi yandı! Pensilvanya'da o isim göreve getirildi

FETÖ'nün Pensilvanya'da yıllardır ilişki kurmak için yüklü miktarda bağış yaptığı kritik isimler seçimleri kaybetti. Eyaletin seçilmiş Adalet ve Maliye Bakanları ile senatörler FETÖ'nün faaliyetlerini sorgulamaya başladı. Terör örgütünün arasının iyi olmadığı bilinen Eugene Depasquala ise eyaletin başmüfettişi oldu.