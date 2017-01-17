Alanyaspor Ertuğrul Sağlam ile masaya oturdu
Hüseyin Kalpar ile yollarını ayıran Alanyaspor, yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam'la anlaşmak üzere.
- Fanatik
Sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasında Çaykur Rizespor’a 3-2 yenilen Alanyaspor’da teknik direktör Hüseyin Kalpar maç boyunca istifaya çağrılmıştı. Tecrübeli teknik adam ise karşılaşma sonunda, “Bu kadar nankör olabileceklerini düşünmüyordum” diyerek tepki koymuştu.
ALANYASPOR ERTUĞRUL SAĞLAM İLE GÖRÜŞÜYOR
ALANYASPOR ERTUĞRUL SAĞLAM İLE GÖRÜŞÜYOR
Hüseyin Kalpar, bu gelişmelerin ardından dün yönetime istifasını sundu ve Alanyaspor’u Süper Lig’e taşıyan başarılı teknik adamla yollar ayrıldı. Vakit kaybetmeden hoca arayışı içerisine giren Alanyaspor’un son olarak Bursaspor’u çalıştıran Ertuğrul Sağlam ile temasa geçtiği ve deneyimli çalıştırıcıyla kurulan temasların olumlu geçtiği ifade edildi.
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