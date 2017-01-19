Fenerbahçe Fernandao'yu satmama kararı aldı
Fenerbahçe Kulübü yöneticileri ve teknik heyeti tecrübeli golcü Fernandao'yu satmama kararı aldı.
- Fanatik
Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü için menacerler yönetime, Çin kulüplerinden teklif getirebileceklerini iletti. Ancak Sarı-Lacivertliler’in yanıtı net oldu.
FENERBAHÇE FERNANDAO'YU SATMATACAK
Yönetim, Emenike’nin kadro dışı kalması, Sow’un milli takımda olması ve Van Persie’nin sürekli sakatlanması nedeniyle Sambacı’yı kesinlikle satmayacaklarını açıkladı. Fernandao’nun da Fenerbahçe’de mutlu olduğu ve Türkiye’den ayrılmayı düşünmediği kaydedildi. Yıldız futbolcunun hedefi, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak ve Ay-Yıldızlı formayı giymek.
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