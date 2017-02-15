Ve Igor Tudor ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor ilk antrenmanına çıktı.
- HT
Galatasaray'ın Riekerink'ten boşalan teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Igor Tudor, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Jan Olde Riekerink 15.00'te tesislere gelip vedalaştı.
Tudor 17.00'de başlayan idmana takımın başında çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Igor Tudor ile yarın basın önünde sözleşme imzalanacak. İmza töreninin saat 15.00'te, Florya Metin Oktay Tesisleri veya Türk Telekom Arena'da olması planlanıyor.
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