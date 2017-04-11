Galatasaray yönetimi Tudor'a 'derbi' şansı tanıdı

Başakşehir hezimeti Galatasaray'da ağır hasara neden oldu.



Ligde ikinci olarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefleyen Galatasaray, ağır yenilgi ile Şampiyonlar Ligi hayallerini tamamen mucizelere bıraktı. Böylece Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gelecek minimum 30 milyon euroluk (Yaklaşık (118 milyon TL) gelirden de olurken 2017 bütçesinin de büyük açık vermesi kaçınılmaz oldu.

9 AYLIK ZARAR 240 MİLYON

FUTBOL BAŞSIZ KALDI

Galatasaray'da futbolu yöneten Sportif A.Ş'den Alp Yalman, Levent Nazifoğlu, Nasuhi Sezgin kısa aralıklarla istifa etti. Sadece Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek ile Sportif Direktör Cenk Ergün futbolu yönetmeye çalışıyor. Ancak uzun süredir ödenmeyen transfer taksitleri yüzünden bu ikilinin de futbol takımı üzerinde etkisi zayıflamış durumda. Teknik direktör Igor Tudor ise bu ortamda Sneijder ve Podolski gibi iki yıldızı ile gerginlik yaşıyor.

DERBİ TUDOR İÇİN SON ŞANS Galatasaray'ın ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Adanaspor'u 4 gol atarak yenmesi Sarı-Kırmızılı ekipte kısa süreli bir bahar havası yaratmıştı. O maçta iyi oynayan Josue gibi sıradan bir oyuncu yıldız statüsünde görüldü. Bir hafta sonra ise ligde kalması çok zor olarak görülen Çaykur Rizespor da Adanaspor'u hem de kendi evinde 3 gol atarak yendi. Galatasaray'ın Adana maçındaki övülen futbolu Başakşehir karşısında ise paramparça oldu. Igor Tudor'un Başakşehir maçındaki kadro tercihi ve taktik kurgusu yönetimi de, taraftarları da hayal kırıklğına uğrattı. Hırvat teknik adam ağır tenkitlere uğrarken, gelecek sezon takımın başında kalmasını da büyük ölçüde riske attı. Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe ile oynayacağı derbi ise Tudor için son şans olacak. Derbideki futbol ve sonuç Tudor'un gelecek sezon devam edip, etmemesinde kilit nokta olacak. Eğer Tudor gönderilirse Dursun Özbek Yönetimi 6'ncı teknik adam ile gelecek sezon çalışmak zorunda. Galatasaray'ın yarın yapılacak Nisan ayı olağan Divan Toplantısı ise futbol takımının çöküntüsü nedeniyle yönetime yönelik eleştirelerin dozunu artıracak gibi. 15 gün önce Mali Kongreden ibra olarak zaferle ayrılan Dursun Özbek Yönetimi ilk divan toplantısında terleyecek.

Dursun Özbek Yönetimi kulübü mali açıdan düze çıkarmak için çareler ararken, futbol takımının başarısızlığı mali çöküntüyü daha da derinleştiriyor. Futbolu yöneten Sportif A.Ş'nin son 9 aylık zararı 240 milyon TL olarak açıklandı. Yaklaşık 60 milyon euro olan bu zarar, UEFA'dan ceza alınmasına neden olan Ünal Aysal döneminin zararını da geçmiş durumda. Galatasaray UEFA nezdinde yine sıkıntılar yaşarken, futbol ztakımının başarısızlığı gelir kaybını felaket noktalara sürüklüyor.Galatasaray yönetimi bu mali zorluğu aşmak için Şampiyonlar Ligi gelirlerini büyük çare olarak görüyordu. Ancak Başakşehir hezimeti manevi çöküntünün yanısıra Sarı-Kırmızılı kulübün mali yapısına gelecek sezon için ağır darbe vurmuş oldu. Galatasaray'ın Başakşehir yenilgisi beraberindeki silik futbol, birçok kaos ve krizi de tetikledi. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un Sneijder, Podolski ve De Jonk gibi isimleri yedek bırakıp, lig sonuncusu Adanaspor'u yenen kadro taktiği ile ekibini sahaya sürmesi hezimette ana etken olarak görülüyor. Yedek kalan as oyuncular ile Tudor arasındaki gerginlik zirve yaparken yönetim çaresiz olan biteni izliyor.