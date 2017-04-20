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Lucescu'nun menajeri Zaporazhanu: Galatasaray ile görüşmemiz olmadı

Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun menajeri Zaporazhanu, Galatasaray ile herhangi bir görüşmelerinin olmadığını açıkladı.

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Rumen basınına konuşan Zaporazhanu, Lucescu'nun Zenit'teki görevinin tehlikede olmadığını savunurken, "Yönetim ona güveniyor. Şu anda bütün odakları Şampiyonlar Ligi potasında yer almak. Ayrıca şampiyonluk da uzak değil. Spartak'ın CSKA ve Rostov ile maçları var. Oyuncularıyla problemleri olduğu da yalan. Bazı menajerler röportaj vermeyi seviyorlar. Sadece her takımda olan ufak bir sürtüşme. Öyle abartıldığı kadar büyük bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Zaporazhanu, Türk medyasında yer alan "Lucescu, Galatasaray ile anlaştı" haberleri içinse "Galatasaray ile hiçbir görüşmemiz olmadı" dedi.

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