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Miroslav Stoch Konyaspor yolunda

Fenerbahçe'de istenilen çıkışı bir türlü yapamayan Miroslav Stoch'a ilk teklif Konyaspor'dan geldi.

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Fenerbahçe’den sezon sonunda ayrılma kararı alan Miroslav Stoch’a ilk talip olan kulüp Atiker Konyaspor oldu.

Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Yeşil-Beyazlı yönetimin Slovak yıldızın menaceri aracılığıyla nabız yoklamaya başladığı belirlendi.

Bu sezon Süper Lig’de Sarı-Lacivertli formayla yalnızca 6 kez forma şansı bulabilen 27 yaşındaki futbolcuya Yunanistan’dan PAOK da talip olmuştu. Bu konuda elini çabuk isteyen Konyaspor’un şimdiden önprotokol yapmak için zemin aradığı ifade edildi. Konyaspor’un forvet arayışına da başladığı gelen haberler arasında. 

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