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Rodallega resmen Trabzonspor'da

Ndoye'dan beklenen verimi alamayan Trabzonspor, Akhisarspor'un tecrübeli golcüsü Rodallega ile anlaşmaya vardı.

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Trabzonspor, Akhisarspor'un 31 yaşındaki golcüsü Hugo Rodallega ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Hugo Rodallega'nın kulübümüze transferi konusunda Akhisar Belediyespor Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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