Rodallega resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Akhisarspor'un 31 yaşındaki golcüsü Hugo Rodallega ile anlaşmaya vardı.



Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Hugo Rodallega'nın kulübümüze transferi konusunda Akhisar Belediyespor Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.