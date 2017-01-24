Rodallega resmen Trabzonspor'da
Ndoye'dan beklenen verimi alamayan Trabzonspor, Akhisarspor'un tecrübeli golcüsü Rodallega ile anlaşmaya vardı.
Trabzonspor, Akhisarspor'un 31 yaşındaki golcüsü Hugo Rodallega ile anlaşmaya vardı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Hugo Rodallega'nın kulübümüze transferi konusunda Akhisar Belediyespor Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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