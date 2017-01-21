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Milan Sosa'yı bırakmadı

Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Arjantinli yıldız Jose Sosa, kulübü Milan'da kaldı.

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Arjantinli oyuncu için sezon başında Beşiktaş’a 7.5 milyon Euro ödeyen İtalyan devi, Sarı-Lacivertliler’in kiralama teklifini, “Bu kadar yüksek bir bedel ödediğimiz oyuncuyu kiralık olarak veremeyiz” diyerek geri çevirdi.
 
Fenerbahçe cephesi ise Milan’ın talep ettiği 7.5 milyon Euro’yu çok fazla buldu. Ayrıca Sosa’nın eşi de Milano’dan ayrılmak istemiyor. Bu nedenle tecrübeli oyuncunun transferi, büyük ölçüde gündemden düştü.

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