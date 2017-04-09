Marsilya Van der Wiel'i renklerine bağlıyor
Fenerbahçe'de satış listesine konan Hollandalı sağ bek Van der Wiel, Fransız kulübü Marsilya'ya transfer oluyor.
- Fotomac
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Gregory van der Wiel kendini futbola fazla veremeyince takıma da katkısı pek olmamıştı.
Hollandalı futbolcu yine de geçmişteki CV'si ile takım bulmakta zorlanmayacak gibi görünüyor. Fransız basını, Marsilya'nın sportif direktörü Zubizaretta'nın Wiel'i Marsilya'ya getirmek için görüşmelere başladığını yazdı.
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