Edin Visca Fenerbahçe'ye imza atmak üzere
6 sezondur Başakşehir forması giyen Edin Visca için Fenerbahçe, 5 milyon euro + 1 futbolcu teklifinde bulundu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca transferini bitiriyor.
beIN Sports'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Visca'yı 5 milyon euro + 1 futbolcu karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın.
Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Boşnak futbolcu, Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar'ın ardından Fenerbahçe'nin üçüncü transferi olacak.
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