Ve yönetim Tolgay Arslan hakkında karar verdi

Beşiktaş’ta bir türlü performansını artıramayan Tolgay Arslan’ın durumu masaya yatırıldı.

Bazı yöneticilerin, Lyon maçında oyuna girmesine karşın varlık gösteremeyen Tolgay için “Verilen şansları kullanamıyor. Satıp yerine iyi bir oyuncu alalım” şeklinde görüş belirttikleri ortaya çıktı.