Riekerink'ten hüzünlü veda

Tesis girişinde bekleyen bir taraftarın elindeki formayı imzalamak için duran Riekerink, basın mensuplarının o noktaya hareketlenmesi üzerine beklemeden içeri girdi.

Hollandalı çalıştırıcının giriş yaptığı esnada yerine göreve getirilen Igor Tudor'un da tesislerde bulunması dikkati çekti.

Riekerink, oyuncularıyla son kez bir araya gelirken, futbolcularıyla duygusal bir konuşma yaparak Galatasaray'a veda ederken şu ifadeleri kullandı:

''Yolculuk sona erdi''

Ben burada iyi işler başardığımızı düşünüyorum, güzel anılarımız başarılarımız oldu fakat bu uzun bir yolculuktur eğer bu yolda başarısızlıkla karşılaşırsanız bu yolculukta inmek zorunda kalırsınız ben de şimdi iniyorum.İşler iyi giderken her şey güzeldir. Kötü giderken ve başarısız giderken de ayrılıklar olur.

Sizi tanıdığım için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum kendim ve ekibim adına herkese çok teşekkür ediyorum.