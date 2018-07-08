Vedat Muric: Asansör takım olmak aklımızın ucundan bile geçmiyor

Erzurum'daki 2 bin 800 rakımlı Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Çaykur Rizespor'da futbolcular, bir yıl aranın ardından döndükleri Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor.

Yeşil-mavili takımın forveti Vedat Muric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp atmosferinin çok iyi olduğunu, özel konular dolayısıyla iki gün geç katılmasına rağmen takıma uyum sağladığını belirtti.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde takımın iyi bir kamp geçirdiğini dile getiren Muric, "Kamplar futbolcular için yoğun geçiyor. Allah'ın izniyle sezona iyi başlayıp 'sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız' diyoruz." ifadesini kullandı.

"Üst sıraları kendimize hedef olarak koyacağız"

Muric, takımın durumunu maçlara göre değerlendirip bu doğrultuda hedef belirleyeceklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Çaykur Rizespor'un yerinin Süper Lig olduğunu biliyorduk ve herkes bunun farkındaydı. Zaten o mücadeleyle 1. Lig'i lider bitirdik. Bazı insanlar, 'Biz geçen sene düştük, bu sene bir daha çıktık, asansör takım olur muyuz?' diye düşünebiliyorlar. Öyle bir durum aklımızın ucundan bile geçmiyor. Rizespor'u layık olduğu yere getireceğiz. Kendimize daha doğru hedef koymamız gerekiyor. Ligi ne kadar yukarıda bitirirsek o kadar iyi olacak. Önümüzdeki bir iki yıldan sonra daha üst sıraları kendimize hedef olarak koyacağız."

"Gol krallığı hedefim yok ama gönül ister ki o da olsun"

Forvet olarak gol atmaktan çok takıma katkı sunmayı ön planda tuttuğuna işaret eden 24 yaşındaki futbolcu, "Forvet gol atarsa iyidir, atamadığı zaman sıkıntıya girer. Ben bunu gol atamadığım için Gençlerbirliği'nde yaşadım. Gol atamadığım için pek fazla şans bulamadım. Forvet gol ile tartılan, ölçülen futbolcudur. Mevkisel anlamda mücadelemle takıma ne kadar katkı sağlarsam, gol atarsam o kadar iyi ve mutlu olurum. Gol krallığı gibi bir hedefim yok ama gönül ister ki o da olsun. İnşallah o da olur. Kendime gol hedefi koymadım. Takıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Vedat Muric, 16 yaşından itibaren profesyonel olarak futbol oynadığını ve mevkisi itibariyle hiçbir sezon öncesi rakamsal konuşma yapmadığını vurgulayarak, "Hedefim her zaman Rizespor'a katkı sunmak. Gol beslenmeyle alakalı bir şey. Bu durum, takım arkadaşlarımın bana, benim takım arkadaşlarıma ne kadar katkı sağlayacağım, olumlu ve pozitif dönüş yapacağıma bağlı bir şey." şeklinde konuştu.