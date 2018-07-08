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Vedat Muric: Asansör takım olmak aklımızın ucundan bile geçmiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Kosovalı forveti Vedat Muric, Karadeniz ekibini layık olduğu yere getireceklerini söyledi.

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Erzurum'daki 2 bin 800 rakımlı Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa  Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Çaykur Rizespor'da  futbolcular, bir yıl aranın ardından döndükleri Süper Lig'de kalıcı olmayı  hedefliyor.

Yeşil-mavili takımın forveti Vedat Muric, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, kamp atmosferinin çok iyi olduğunu, özel konular dolayısıyla iki gün  geç katılmasına rağmen takıma uyum sağladığını belirtti.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde takımın iyi bir kamp  geçirdiğini dile getiren Muric, "Kamplar futbolcular için yoğun geçiyor. Allah'ın  izniyle sezona iyi başlayıp 'sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız' diyoruz."  ifadesini kullandı.

"Üst sıraları kendimize hedef olarak koyacağız"

Muric, takımın durumunu maçlara göre değerlendirip bu doğrultuda hedef  belirleyeceklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Çaykur Rizespor'un yerinin Süper Lig olduğunu biliyorduk ve herkes  bunun farkındaydı. Zaten o mücadeleyle 1. Lig'i lider bitirdik. Bazı insanlar,  'Biz geçen sene düştük, bu sene bir daha çıktık, asansör takım olur muyuz?' diye  düşünebiliyorlar. Öyle bir durum aklımızın ucundan bile geçmiyor. Rizespor'u  layık olduğu yere getireceğiz. Kendimize daha doğru hedef koymamız gerekiyor.  Ligi ne kadar yukarıda bitirirsek o kadar iyi olacak. Önümüzdeki bir iki yıldan sonra daha üst sıraları kendimize hedef olarak koyacağız."

"Gol krallığı hedefim yok ama gönül ister ki o da olsun"

Forvet olarak gol atmaktan çok takıma katkı sunmayı ön planda  tuttuğuna işaret eden 24 yaşındaki futbolcu, "Forvet gol atarsa iyidir, atamadığı  zaman sıkıntıya girer. Ben bunu gol atamadığım için Gençlerbirliği'nde yaşadım.  Gol atamadığım için pek fazla şans bulamadım. Forvet gol ile tartılan, ölçülen  futbolcudur.  Mevkisel anlamda mücadelemle takıma ne kadar katkı sağlarsam, gol  atarsam o kadar iyi ve mutlu olurum. Gol krallığı gibi bir hedefim yok ama gönül  ister ki o da olsun. İnşallah o da olur. Kendime gol hedefi koymadım. Takıma ne  kadar katkı sağlarsam o kadar iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Vedat Muric, 16 yaşından itibaren profesyonel olarak futbol oynadığını  ve mevkisi itibariyle hiçbir sezon öncesi rakamsal konuşma yapmadığını  vurgulayarak, "Hedefim her zaman Rizespor'a katkı sunmak. Gol beslenmeyle alakalı  bir şey. Bu durum, takım arkadaşlarımın bana, benim takım arkadaşlarıma ne kadar  katkı sağlayacağım, olumlu ve pozitif dönüş yapacağıma bağlı bir şey." şeklinde  konuştu.

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