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Vefa Küçük: Seçimde 21-22 bin üye oy kullanır

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı lacivertlilerdeki seçim süreciyle ilgili konuştu.

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı lacivertlilerdeki seçim süreciyle ilgili TRT Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Vefa Küçük, kaç bin kişinin oy kullanacağı sorusuna açıklık getirdi ve her iki başkan adayına da başarılar diledi.

İşte Vefa Küçük'ün sözleri;

"Her iki başkan adayı da Fenerbahçe'yi daha iyi yönetmek ve ileriye götürmek istiyor. Sonunda kazanan camiamız olacak. 30 bine yakın üyemiz var. Yarın son gün ve 25 bin üye aidatını yatırıp oy kullanabilir duruma gelecek. Hak eden kazansın. 25 bin üye aidatı yatırıp seçime katılabilir. Biraz da geçebilir. Hepsi oy kullanmaya gelmez. 21-22 bin üye oy kullanır. Bunu tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu çok büyük bir rakam"

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