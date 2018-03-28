Vefa Küçük, Fenerbahçe Üniversitesi için kiralanan binanın kulübü zarara uğrattığı iddialarına tepki gösterdi

Aynı zamanda Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili görevini de üstlenen Vefa Küçük, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe Üniversitesi için kiralanan binanın kulübe zarar verdiği yönündeki iddiaların, gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Üniversitenin, 30 sene süreyle sembolik bir bedelle tahsis ettiği binalarla 2018-2019 öğretim yılında faaliyete geçeceğini hatırlatan Küçük, şunları kaydetti:

"Nisan 2017'den itibaren Altunizade'de Shell Mensupları Vakfı'na ait binanın kiralanması için uzun görüşmeler yapılmış ve bu binanın kiralanmasına üniversitemizin mütevelli heyeti olumlu yaklaşmıştı. Ancak, binanın sahibi kabul edemeyeceğimiz çeşitli şartlar ileri sürmüş, 6 aylık kiraya karşılık teminat mektubu istemiş ve Ataşehir'deki kiraladığımız binanın yarısı büyüklüğündeki bu yere 600 bin lira aylık kira istemiştir. Müzakereler sonucunda uygun görülmemiştir. Bizden sonra bu bina aylık 650 bin lira bedelle Bahçeşehir Koleji'ne kiralanmıştır. Ataşehir'de, Maltepe'de, Kartal Adliyesi yakınında ve Ümraniye'de bazı binalar gezilmiş ve kira şartları konuşulmuş ancak üniversitemiz için uygun şartlarda olmadığı ve binaların konumu itibarıyla üniversitemize bir değer katamayacağı görülmüştür."

Uzun süreçler sonucunda kiralanan bina hakkında bilgi veren Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Ataşehir'de bahsedilen ve bugün kiralama şartları konusunda spekülasyon yapılan binanın Ağustos 2017'de şartları görüşülmeye başlanmıştır. Uzun süren karşılıklı görüşmeler sonucunda, giriş katı ve yukarısındaki 9 katlı, toplamda 19 bin metre kare kullanım alanı ve 300 araçlık kapalı otoparkı olan bu binanın aylık 762 bin lira karşılığında kiralanmasına mütevelli heyetimiz olumlu yaklaşmıştır Bu binanın içerisinin, üniversitemizin faaliyet göstereceği şekilde bölümlerinin ayrılması, mimari, elektrik ve mekanik tesisatlarının yapılması, ayrıca mal sahibinden talep edilmiştir. Uzun uğraşlar sonucunda içinin yapılmasına harcanacak miktar, mal sahiplerine kabul ettirilmiş ve bu bedel binanın boş kiralanması bedeline eklenmek suretiyle 10 yıl (120 ay) süreyle aylık kira şeklinde ödenmesi taraflarca uygun görülmüştür. İlk ödeyeceğimiz kira, 1 Eylül 2018 tarihinde olacaktır. O tarihe kadar hiçbir kira bedeli bina sahiplerine ödenmeyecektir."

"Binayı yarı fiyatına kiraladık"

Bina kiralanmadan önce Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerleme şirketinden fiyat hakkında rapor aldıklarını ve bu binayı yarı fiyatına kiraladıklarını aktaran Küçük, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu rapora göre bu binanın piyasa rayiç değeri ve emsal binaların kiraları da göz önüne alınmak suretiyle aylık kirasının 1 milyon 189 bin lira olması öngörülmüştür. Ayrıca kiralanan binanın yanında aynı büyüklükte ve aynı metrekarede başkalarının sahip olduğu bina sahiplerinden teklif alınmış, bu benzer binanın kirası aylık 1 milyon 530 bin liradır. İçindeki bölümlerin yapılması halinde de 1 milyon 830 bin lira aylık kira bedeli istenmiştir. Bu emsaller göz önüne alındığında Ataşehir’de kira sözleşmesini yaptığımız binanın diğerlerine göre neredeyse yarı fiyatına kiralandığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Uygun şartlarla ve diğerlerine göre daha ucuz şekilde binasını bize kiralayan kişilerin ne hangi partiye mensup olduğuna ne de başka özelliklerine baktık. İlk olarak da bu binaya gidip bina sahipleriyle pazarlık yapmadık. Belli araştırmalardan sonra bu binanın kiralanmasına karar verdik. Bu binada 2018-19 öğretim yılında faaliyete başlayacağız."

"Aziz Yıldırım ve Ali Koç bilgilendirildi"

"Binanın değerini 5 yıllık kira ile ödeyeceğinize, Fenerbahçe Üniversitesi binaya sahip olurdu." eleştirilerine de cevap veren Küçük, mütevelli heyeti başkanı Aziz Yıldırım ve mütevelli heyeti üyesi Ali Koç'u da bilgilendirdiklerini vurgulayarak, şunları belirtti:

"Bunu diyenlerin hesaptan anlamadıkları, gayrimenkul kiralamanın ne şekilde olduğu ve kaç yılda binanın kira bedelinden geri döneceğini hiç bilmedikleri ve kiraladığımız binanın değil tamamı, iki katının dahi 5 milyon dolar ile alınmasının mümkün olmadığından bihaber oldukları ve maalesef bilmeden konuştukları ortaya çıkmıştır. Bu binanın kiralanmasının Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Ali Koç'un haberi olmadan yapıldığı ve bu iki insanı rahatsız edeceği de tahminen ortaya atılmıştır. Bu iddiayı ortaya atanların şunu bilmesini isterim ki zaten Sayın Başkan Aziz Yıldırım binanın baştan beri kaça kiralanacağını, şartlarını biliyordu ve kontratları kendisi ile imzaladık. Sayın Ali Koç'u da mütevelli heyetimizde olduğu için, 2017 Aralık ayı ortalarında üniversitemizin projesi ile ilgili karşılıklı görüşerek bilgilendirdim. Binanın durumu ve kira şartlarını kendisine yüz yüze söyledim. Kendisi büyük bir ilgi göstererek konuyu not aldı. Hem Sayın Aziz Yıldırım hem Sayın Ali Koç mütevelli heyetimizin içinde yer alan insanlardır. Böyle bir yerin kiralanmasından rahatsızlık duymaları düşünülemez."

Fenerbahçe Üniversitesi'ne yapılan bağışlar hakkındaki iddiaları da reddeden Küçük, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Üniversitemize bağış toplamak için bazı üyelerimize başkanın ve benim imzamla mektuplar yazdık. Bazı üyelerimizle de yüz yüze görüştük. Ayrıca FB TV'de Fenerbahçe'yi sevenlere hitaben bağış beklediğimizi yayınladık. Fenerbahçe TV’de yaptığımız çağrı büyük bir karşılık buldu. İddia edenlerin söylediği gibi SMS yoluyla 5-10 lira gibi bir bağış topladığımız tamamen mantık ve akıl dışıdır. Netice olarak, Ataşehir’deki binanın kira şartları ile üniversitemizin manevi şahsı ve mütevelli heyeti başkan vekili olarak benim şahsımla ilgili asılsız haberleri, ithamları ve algı operasyonu oluşturma gayretini şiddetle reddediyorum."