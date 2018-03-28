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Veli Kavlak: Futbolu bırakmadım

Veli Kavlak, futbolu bıraktığına yönelik haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Veli Kavlak, sakatlığı gerekçe gösterilerek futbolu bıraktığına dair ortaya atılan haberleri yalanladı.

Kavlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı yayın organlarında futbolu bıraktığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. A2 takımıyla idmanlara ve paralel olarak tedavime planlı bir şekilde devam ediyorum. Saygılarla Veli Kavlak" şeklinde konuştu.

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