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Veli Kavlak kiralık olarak gidiyor

Beşiktaş'ta uzun süredir forma giyemeyen Veli Kavlak, ara transfer döneminde kiralık olarak bir başka takıma gitmeye karar verdi.

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Beşiktaş'ta uzun zamandır omuz sakatlığı yüzünden formadan uzak kalan Veli Kavlak geleceğiyle ilgili son kararı verdi.

Kiralık gidiyor

Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir takımından ayrı kalan Veli Kavlak, sorununu atlattı. İstanbul’da bireysel olarak hazırlıklarını sürdüren 29 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde kiralık olarak bir başka takıma gitmeye karar verdi.

Kara Kartal’la 2019 yılına kadar kontratı bulunan Avusturyalı oyuncu, yarım dönemde kendisini kanıtlayıp sonra dönmek istiyor.

(Fanatik)

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