Veli Kavlak, Sivasspor'a gidiyor
Beşiktaş’ta yaşadığı sakatlıklar yüzünden forma şansı bulamayan Veli Kavlak için Sivas harekete geçti.
Beşiktaş’ta yaşadığı sakatlıklar yüzünden forma şansı bulamayan Veli Kavlak için Sivas harekete geçti.
İç Anadolu ekibi, bu hafta içerisinde Siyah-Beyazlı kulüp ile görüşerek tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Samet Aybaba’nın da eski öğrencisi olan 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla yalnızca 2 maça çıktı. (Fanatik)
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