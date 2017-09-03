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Veli Kavlak, Sivasspor'a gidiyor

Beşiktaş’ta yaşadığı sakatlıklar yüzünden forma şansı bulamayan Veli Kavlak için Sivas harekete geçti.

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Beşiktaş’ta yaşadığı sakatlıklar yüzünden forma şansı bulamayan Veli Kavlak için Sivas harekete geçti.
 
İç Anadolu ekibi, bu hafta içerisinde Siyah-Beyazlı kulüp ile görüşerek tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Samet Aybaba’nın da eski öğrencisi olan 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla yalnızca 2 maça çıktı. (Fanatik)

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