Veli Kavlak, Sivasspor'a gidiyor

Beşiktaş’ta yaşadığı sakatlıklar yüzünden forma şansı bulamayan Veli Kavlak için Sivas harekete geçti.

İç Anadolu ekibi, bu hafta içerisinde Siyah-Beyazlı kulüp ile görüşerek tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Samet Aybaba’nın da eski öğrencisi olan 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla yalnızca 2 maça çıktı. (Fanatik)