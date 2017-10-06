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Veli Kavlak'ın kaderi rapora bağlı

Bir zamanlar Beşiktaş’ın bankosu olan Veli Kavlak, 2 yıl önce omuzundan geçirdiği sakatlıktan sonra bir daha eski günlerine dönemedi. A2 ile çalışan Veli’nin kaderi 1 ay içinde verilecek rapora bağlı.

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2011-12 sezonunda Beşiktaş’a gelen ve Veli Kavlak, Samet Aybaba’nın da Slaven Bilic’in de orta sahadaki bankosu olmuştu. Bitmez tükenmez enerjisiyle takımın hem savunma hem de hücum hattına destek veren Veli Kavlak, 22 Mart 2015’te omuzundan sakatlandı.  Uzun süren sakatlığın ardından 17 Aralık’ta sahalara dönse de bir daha eski sağlığına kavuşamadı. 28 yaşındaki futbolcu  ondan sonra bir daha eski durumuna dönemedi.  Futbolcu son iki sezonda sadece 9 maçta forma giydi ancak bunların çoğu kupa maçlarıydı.
 
HER GÜN DÜZENLİ ÇALIŞIYORUM
 
Siyah beyazlı yönetimin ve teknik heyetin gözden çıkardığı Veli Kavlak, şimdi nerede ve ne yapıyor? Bu soruyu bizzat gurbetçi futbolcuya sorduk. “Şu an Beşiktaş A2 takımıyla çalışmalarıma devam ediyorum. Her gün düzenli olarak idmanlarımı yapıyorum” diye Veli Kavlak, kaderinin 1 ay sonra belli olacağını söylüyor: “Doktorum benim A takım seviyesinde futbola devam edip edemeyeceğime dair rapor verecek. Ben kendimi eskisinden de daha iyi hissediyorum.”
 
Veli Kavlak, teknik direktör Şenol Güneş ile hiç konuşmadığını ama yönetimle bir sorunu olmadığını da vurguluyor.
 
(Hürriyet)

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