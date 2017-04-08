Ver Vagner Love'u al Samuel Eto'o'yu

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Hestourex'te düzenlenen panelde bir araya geldi.

Panelde konuşma yapan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, dünya devi kulüplerin sadece forma satışı için bazı transferlere imza attıklarına dikkat çekti. Arda Turan'ın Barcelona'ya bu strateji sayesinde transfer olduğunu ifade eden Öztürk, Samuel Eto'o ile birlikte kendilerinin de önemli bir forma satışına imza attıklarını dile getirdi. Bu açıklamalarının ardından programın Moderatörü Koray Geçgel, "Forma satışını artırmak için Antalyaspor'a yeni bir yıldız gelecek mi?" sorusu üzerine Başkan Öztürk'ten dikkat çekecek bir yanıt geldi.

Yıldız futbolcu transferinin önemli bir maliyet gerektirdiğine dikkat çeken Öztürk, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na dönerek Vagner Love ile Samuel Eto'o'yu takas yapmayı teklif etti. Başkan Öztürk, her iki kulübün de böylece masraf yapmadan forma satışını artıracağına dikkat çekerken, bu açıklamaların ardından salonda gülüşmeler yaşandı.