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Vergi kaçırdığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Cristiano Ronaldo’nun savunması ortaya çıktı

Vergi kaçırdığı gerekçesiyle İspanya’da hakim karşısına çıkan Cristiano Ronaldo’nun savunması ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan haberde CR7, “İngiltere’de böyle bir problem yaşamadım. Bu sürecin başında İngiltere’ye dönmeyi düşündüm” dedi.

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İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen, oynadığı 8 sezonda 13 kupa sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, uzun süredir vergi suçlamalarıyla karşı karşıya. 14.7 milyon Euro (60 milyon TL) vergi kaçırdığı sebebiyle 31 Temmuz’da İspanya Yerel Mahkemesi’ne çıkan yıldız futbolcunun yaptığı savunma yayınlandı.

Portekiz basınından Correio da Manha gazetesinin haberinde, 32 yaşındaki futbolcunun duruşmadaki konuşmalarına yer verilirken, yaşadığı süreç yüzünden İngiltere’ye dönmeyi düşündüğü kaydedildi. Ronaldo’nun, “İngiltere’de böyle problemler yaşamadım. Suçlamalara anlam veremiyorum. Bu sürecin başında İngiltere’ye dönmeyi çok düşündüm” diyerek isyanını dile getirdiği gözlemlendi.

‘Gerekeni yapacağım’

Savunmasında bu işlerden kendisinin sorumlu olmadığını belirterek sözlerine devam eden Portekizli futbolcu, “Etrafımda mali işlerimi halleden zeki insanlara sahibim, çünkü ben zeki değilim. Sadece 6. sınıfa kadar okudum ve bildiğim tek şey futbol oynamak. Eğer daha fazla ödeme yapmam gerekiyorsa; problem yaşamamak için İspanya’ya ödeme yapacağım. Bir yere gittiğimde ne ödemem gerekiyorsa onu öderim. Yasalar bana ne derse onu yapacağım” ifadelerini kullandı.

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