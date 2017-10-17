Vida Chernomorets maçından sonra kadroya alınmadı

Beşiktaş'ın Ocak ayında kadrosuna katmayı planladığı Domagoj Vida, Dinamo Kiev'in ligde son kaybettiği Chernomorets maçında kadroya alınmadı. Milli takımdan yorgun dönen ve hafif sakatlığı bulunan Hırvat futbolcu teknik direktör Khatskevich tarafından Odessa'ya götürülmedi. Vida'nın ise takımın başarısız olması yüzünden son derece mutsuz olduğu iddia edildi.

"BAŞARISIZ TAKIMDA OLMAK İSTEMİYORUM"

Ukrayna basınının iddiasına göre; Vida'nın, Chernomorets maçının ardından Dinamo Kiev'in ligde üst üste puan kayıpları yaşaması üzerine takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada, "Bu kulübü ve taraftarları çok seviyorum. Sözleşmeme de sadık kalacağıma dair söz vermiştim. Ancak ben başarısız bir kulüpte olmaktan dolayı mutsuzum. Maalesef iyi gitmiyoruz. Bir an önce toparlanmalıyız. Hiçbirimizin motivasyonu iyi değil, buna ben de dahil. Böyle gidemez." diyerek sitemde bulunduğu öne sürüldü.

(Futbolarena)