Vida, Quaresma ve Pepe'nin bonservis fiyatları belli oldu

G.Saray ile F.Bahçe mali sıkıntılar nedeniyle transfer yapmakta dahi zorlanırken Beşiktaş bu sezon izlediği stratejilerle adeta rakiplerini kıskandırıyor. Siyah-beyazlıların transfer komitesi birçok önemli futbolcuyu bedelsiz olarak transfer etme geleneğini bu yıl Enzo Roco ile devam ettirirken yaptığı satışlarla kulübün kasasına para kazandırıyor, gönderdiği isimlerle de ekonomik olarak önemli bir yükten kurtuluyor.

VIDA 25 MİLYON EURO

Sezon biter bitmez Dusko Tosic’i 4.5 milyon Euro’ya Çin’e satan Kartal ardından Mateja Mitrovic’i 3.9 milyon Euro’ya Club Brugge’e gönderdi. Fabri’nin Fulham’a satışından 6 milyon Euro kazanan Beşiktaş 7-8 milyon Euro seviyelerinde teklif gelmesi durumunda Pepe ile Quaresma’yla da vedalaşmaya hazırlanıyor.

Kartal, transferde asıl olarak turnayı ise Domagoj Vida ile vurmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda final oynayan ve birçok kulübün radarında olan Hırvat yıldız için kapıyı 30 milyon Euro’dan açarken 25 milyon Euro’ya bu oyuncuya vize çıkması bekleniyor.

BİR BİR VEDALAŞIYOR

Satışlardan 50 milyon Euro üzerinde para kazanmayı planlayan Beşiktaş yönetimi kadroda bulunan ancak faydalanılamayan oyuncularla da bir bir vedalaşmaya başladı. Öncelikle sakatlıklar nedeniyle 3.5 yıldır takımdan uzak kalan ve yıllık kazancı 1.7 milyon Euro olan Veli Kavlak’ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. Son olarak yine takımda düşünülmeyen Aras Özbiliz, Hollanda’ya kiralandı. Kadroyu boşaltma operasyonunun Mustafa Pektemek ile devam etmesi bekleniyor.

(Vatan)