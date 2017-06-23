Alyaksandr Khatskevich: Bazı oyuncuların takımdan ayrılabileceği gerçeğine hazırız
Dinamo Kiev'in tecrübeli teknik direktörü Alyaksandr Khatskevich, Vida transferini kastederek 'Bazı oyuncuların takımdan ayrılabileceği gerçeğine hazırız' açıklamasını yaptı.
Ukrayna basınına konuşan Khatskevich, "Kadro çalışmasını yerine getirdik. Güçlendirmemiz gereken pozisyonları tespit ettik. Bazı oyuncuların takımdan ayrılabileceği gerçeğine hazırız" dedi.
Beşiktaş'ın gündemindeki Vida ve yıldız oyuncuları Yarmolenko'nun takımdan ayrılma ihtimaline hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Alyaksandr Khatskevich, "Bunun sadece Yarmolenko için değil, Vida için de geçerli olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu oyuncuların her an bizden ayrılabileceği gerçeğine hazırlıklı olmamız lazım" diye konuştu.
İki oyuncunun da oynadıkları mevkinin lider isimleri olduğunu vurgulayan Dinamo Kiev Teknik Direktörü, "Mevkilerinin lider oyuncuları, sahanın liderleri. Eğer teklif gelirse, gidebilirler" ifadesini kullandı.
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