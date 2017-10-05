Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Beşiktaş'a transferinde sorun çıkmayacak

Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Avadan, "Vida ile konuşuyoruz sürekli; yüz yüze değil ama görüşüyoruz. En son konuştuğumuzdan beri Beşiktaş ile Vida arasında bir görüşme geçmedi. Ancak şunu net biçimde söyleyebilirim, Ocak ayındaki transfer döneminde bir pürüz olacağını zannetmiyorum ama tabii ki başka bir açıklama yapmam şuan için doğru olmaz; ama bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ben de burada basından takip ediyorum ev bakıyor gibi iddialar var; yani çok komik, inananlar daha komik geliyor bana, şimdi Vida milli takımına gidiyor Ukrayna Ligi'nde oynuyor bir de ekstra Avrupa Ligi oynuyor bunları bıraktı bütün konsantrasyonu bıraktı, hiç işi gücü yoktu İstanbul'a geldi ev bakıyordu tek sıkıntısı buydu yani..." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'I ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Uğur Avadan, Dinamo Kiev'le olan sözleşmesi Aralık ayı sonunda bitecek olan Vida'nın, Beşiktaş'a transferi konusunda sorun çıkacağını düşünmediğini ifade eden Uğur Avadan, "Bence transfer gerçekleşir. Şu anda her şey çok olumlu; bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Türk futbolunu takip ediyor, Beşiktaş'ı da yakından takip ediyor. Tabii ki Beşiktaş'ın Avrupa'daki başarısı sadece Vida'nın değil Avrupa'daki tüm futbolcuların iştahını kabartıyor yani şu takım da çok fazla kişi olmak istiyor, sadece takım olarak da bakmayalım muhteşem bir taraftar, yarattıkları ortam, Şampiyonlar Ligin'deki başarısı herkesin iştahını kabartıyor eğer böyle devam ederse inşallah biz de Avrupa'da yaşı 30'un üstüne gelmemiş futbolcuları ülkemize kazandırabiliriz" dedi.

Vida'nın Beşiktaş'a transferinden dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Avadan, "Kesinlikle öyle, ama bunların hepsi başarı ile alakalı, şimdi iki de sıfır yapsa ligde kötü gitse tribünler boş olsa, onda da bu istek bu arzular olmayacak yani her şey başarıyla ve yapılan iyi işlerle beraber geliyor, o yüzden Beşiktaş yönetimini gerçekten çok takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Ajansspor)