Vida'nın 'Yaşasın Ukrayna' sözleri Rusları çıldırttı

Hırvatistan, rakibini penaltı atışları sonucunda eleyip yarı finale yükselirken, maçın ardından sosyal medyada dolaşan bir video Rusların tepkisini topladı. Goal.com'da yer alan habere göre; takımın scoutlarından Ognjen Vukojevic ile birlikte "Yaşasın Ukrayna! Bu galibiyet Ukrayna için!" diye bağırdığı görülen Vida, galibiyeti Rusya ile sorunlar yaşayan ülkeye armağan etti. Bu durum bazı Rus gazetecileri sinirlendirirken, FIFA'dan ceza dahi talep edenler var.

Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı olan Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmesinden bu yana iki ülke arasında büyük bir gerginlik söz konusu. Ruslar, Vida'nın bu hareketinin politik olduğunu ve FIFA kurallarına aykırı olduğunu savunuyorlar. Beşiktaş'a transfer olmadan önce uzun bir süre boyunca Ukrayna'nın köklü ekibi Dinamo Kiev'de forma giyen Domagoj Vida ise politik bir mesaj verme niyetinde olmadığını söyledi. Sports.ru'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vida, "Galibiyet Hırvatistan için. Politika yok. Şaka var. Dinamo Kiev'de oynadığı için Ukrayna'da arkadaşlarım var. Rus halkını seviyorum. Sadece bir şakaydı." dedi.

Vukojevic ve Vida, Dinamo Kiev'de birlikte forma giymişlerdi. Hırvatistan, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile oynayacak. Öte yandan Beşiktaşlı savunmacı maçtan sonra Ukraynalı gazetecilerle sarmaş dolaş oldu.