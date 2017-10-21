Villarreal, Castillo için Trabzonspor'a 6 milyon euro teklif etti İspanyol ekibi Villarreal, Trabzonspor’un yıldızı Fabian Castillo için yeni bir teklif daha yaptı. Bordo-Mavili yönetim Rıza hocayla görüştükten sonra kararını açıklayacak.