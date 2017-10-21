Villarreal, Castillo için Trabzonspor'a 6 milyon euro teklif etti
İspanyol ekibi Villarreal, Trabzonspor’un yıldızı Fabian Castillo için yeni bir teklif daha yaptı. Bordo-Mavili yönetim Rıza hocayla görüştükten sonra kararını açıklayacak.
İspanyol temsilcisi Villarreal, Fabian Castillo'nun peşini bırakmıyor.
Yeni teklif 6 milyon euro
Daha önce Trabzonspor'a 5 milyon Euro'luk bir teklifle gelen Boğalar, bu rakamı yükseltti. Villarreal'in yeni teklifi 6 milyon Euro oldu.
Son karar Çalımbay'ın
Bordo-Mavili yönetimin, teknik direktör Rıza Çalımbay ile görüştükten sonra Villarreal yönetimine dönüş yapacağı öğrenildi.
Antrenmanlarda Castillo'nun performansından memnun kalan Çalımbay'ın yönetime, "Castillo takımın önemli parçalarından. Onu satmayalım" diyeceği öğrenildi. Kolombiyalı yıldız futbolcu, Ersun Yanal döneminde yedek kulübesine mahkum olmuştu.
(Takvim)
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