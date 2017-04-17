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Deportivo Alaves, Villarreal'i 2-1 mağlup etti

La Liga'da 32. haftanın son maçında Deportivo Alaves, Villarreal'i 2-1 mağlup etti.

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La Liga'da 32. hafta mücadelesinde Deportivo Alaves ile Villarreal karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Ibai Gomez ile 1-0 öne geçen Deportivo Alaves, 45. dakikada Rodrigo Ely ile bir gol daha buldu ve ilk devreye üstün girmeyi başardı.

Mücadelenin ikinci devresinde goller arayan Vilarreal'de 70. dakikada sahneye Cedric Bakambu çıktı ve farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmadı ve Deportivo Alaves, Villarreal'i 2-1 mağlup etti.

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