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Villarreal'in gönderdiği Türk, 3. Lig'de!

Başakşehir'in 135 bin euro'ya Villarreal'a sattığı Cerem Talha Dinçer 3. Lig ekibi Kemerspor'a kiralandı. Cerem Talha geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

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Villarreal'in sezon başında takımdan gönderdiği Cerem Talha Dinçer eski kulübü Başakşehir'e gönderilmişti. Bu sezon U21 takımında forma giyen Cerem 3. Lig ekiplerinden Kemerspor'a kiralık olarak gönderildi.

Fenerbahçe alt yapısında yetişen Cerem Talha Dinçer 2009 yılında amatör olarak Başakşehir'e transfer olmuştu. Genç oyuncu buradaki performansı ile La Liga ekiplerinden Villarreal'in dikkatini çekti.

ispanyol kulubü Cerem Talha Dinçer'i önce kiraladı. Ardından 135 bin euro ödeyerek oyuncunun bonservisini aldı. Ancak Cerem İspanya'da istenen gelişimi gösteremeyince sezon başında gönderildi.

Başakşehir Cerem ile yeni 2021 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı ve oyuncuyu transferin son gününde kiralık olarak 3. Lig ekibi Kemerspor'a gönderdi.

Cerem Talha Dinçer transferiyle ilgili olarak "Bu transferde bize destek olan Kulüpler Birliği Vakfı ve Medipol Başakşehir Başkanı sayın Göksel Gümüşdağ'a takımım adına teşekkür ediyorum" dedi.

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