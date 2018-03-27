Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ta kiralık oynarken Porto'ya dönmek hiç aklımda yoktu

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Porto'ya geri dönen ve Portekiz ekibinde attığı gollerle takımının lider olmasında önemli pay sahibi olan Vincent Aboubakar, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

"GOL ATMAK ÖNEMLİ DEĞİL"

Son 5 haftada gol atma başarısı gösteremeyen Kamerunlu oyuncu konuyla ilgili şöyle konuştu "5 veya 10 maç gol atamamam önemli değil. Önemli olan takımın sezon sonu şampiyon olması. Kazanmak ve şampiyon olmak en önemli şeydir."

"BEŞİKTAŞ'TA OYNARKEN PORTO'YU DÜŞÜNMÜYORDUM"

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Porto'ya dönmeyi hiç düşünmediğini söyleyen Aboubakar şu ifadeleri kullandı "Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynarken Porto'ya dönmek hiç aklımda yoktu. Sergio Conceiçao benim aklımı çeldi. Porto'ya dönmem konusunda beni ikna etti. Ben de 2021'e kadar sözleşme imzaladım." diye konuştu.

Porto, ligde en yakın rakibi Benfica'nın 2 puan önünde 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Aboubakar ligde bu sezon toplam 38 maça çıkarken 26 gol atıp 6 da asist yaptı.

(Fanatik)