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Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ta oynarken Porto'ya dönmeyi düşünmedim

Porto'nun golcüsü Aboubakar, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde Porto'ya dönmeyi düşünmediğini söyledi.

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Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar, Fransa basınına önemli açıklamalarda bulundu.

İşte golcü futbolcunun verdiği demeç;

"Performansım, takımdan arkadaşlarımdan ve antrenörümden kaynakalanıyor. İyi şeyler yapıyorsak bu organizasyon ve konsantrasyon sayesinde oluyor. Teknik direktörün bana verdiği güven çok önemli. Açıkçası, Türkiye'de oynarken Porto'ya dönmeyi istemiyordum. Orada kendimi iyi hissetmemiştim ama Sergio Conceiçao her şeyi değiştirdi. Söyledikleri beni çok etkiledi."

"Marsilya'yı reddetim"

"Porto ile sezon başında iyi başlamıştıö ve kalmayı seçtim. Marislya da harika bir takım ancak belirsiz bir projeleri vardı. Önemli riskler içeriyordu. Sonra Mitroglou'yu kiraladı ve neler yaptığı ortada. Hiç kolay bir durum değil."

(Fotomaç)

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