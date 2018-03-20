Vincent Janssen'de herhangi bir ilerleme yok!
Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla Tottenham'dan kiralık olarak kadroya katılan Vincent Janssen şoku yaşanıyor.
Aykut Kocaman, Hollandalı oyuncudan gelecek güzel bir haberi bekliyor. Ancak Janssen’i durumunda bir ilerleme yok.
8 Aralık’taki Bursa maçında sakatlanan 23 yaşındaki forvet, ayağındaki koruyucu aparatı çıkartıp havuz terapisine başlamıştı. Janssen’in en iyi ihtimalle 3 hafta sonra saha çalışmalarına katılabileceği öğrenildi.
(Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.