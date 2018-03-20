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Vincent Janssen'de herhangi bir ilerleme yok!

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla Tottenham'dan kiralık olarak kadroya katılan Vincent Janssen şoku yaşanıyor.

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Aykut Kocaman, Hollandalı oyuncudan gelecek güzel bir haberi bekliyor. Ancak Janssen’i durumunda bir ilerleme yok.

8 Aralık’taki Bursa maçında sakatlanan 23 yaşındaki forvet, ayağındaki koruyucu aparatı çıkartıp havuz terapisine başlamıştı. Janssen’in en iyi ihtimalle 3 hafta sonra saha çalışmalarına katılabileceği öğrenildi.

(Fanatik)

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