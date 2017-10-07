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Vincent Janssen'den Fenerbahçe ve Tottenham itirafı!

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Belarus - Hollanda maçı öncesinde Hollanda basınına röportaj verdi ve Fenerbahçe günlerini değerlendirdi.

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Fenerbahçe'nin Tottenham'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Hollandalı golcü Vincent Janssen, Hollanda basınına verdiği röportajda Fenerbahçe, Süper Lig ve Tottenham hakkında itiraflarda bulundu.
 
West Bromwich Albion'dan gelen 27 milyon Euro'luk teklifi kabul etmemesinin ardından Tottenham'ın kadro dışı bıraktığı, ardından da Fenerbahçe'ye kiraladığı Vincent Janssen, Fenerbahçe'ye gelmesi hakkında ''Transferim son günlerde belli oldu. Saat 7'de uçağa oturdum ve bu kararın en doğru karar olduğuna karar verdim. Burada konuştuğum herkes pozitif. Türkiye Ligi çok zorlu, bunu şimdiden anladım. Antalyaspor'da Samuel Eto'o ve Samir Nasri gibi futbolcular var. Alanyaspor'da Vagner Love'a karşı oynadık'' sözlerini kullandı.
 
Fenerbahçe formasıyla 2 gol kaydeden Janssen, ''Gol atmak tabii ki çok güzeldi. Tottenham'daki gibi hissetmedim ama gol goldür. Hollanda'da çok gol atıyordum ama Tottenham'da atamadım. Bunu inkar edemem'' dedi.
 
''TOTTENHAM'DA İŞLER KÖTÜ GİTTİ''
 
Tottenham'da geçen kötü sezonu hakkında konuşan Janssen, ''Harry Kane'in sakatlığı benim için ciddi bir şanstı. Her futbolcu oynamak ister. Kane'in sakatlığında benim dakikam arttı ama işler beklediğim gibi gitmedi. İstediklerimi yapamadım ama hatalarımdan ders aldım'' şeklinde konuştu. Sporx

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