Vincent Janssen'in Fenerbahçe'ye dönmesi an meselesi

Fenerbahçe’nin yeniden kiralamak istediği Hollandalı forvet konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Janssen kayıplarda. Pochettino’nun kadroda düşünmediği golcü oyuncunun tesislerde bireysel idmanlar yaptığı açıklanmıştı.

Ancak kulüp, hemen her futbolcunun antrenman fotoğraflarını paylaşsa da 24 yaşındaki forvete hiç yer vermedi. Aynı şekilde Janssen de sosyal medyadan hiçbir paylaşımda bulunmadı. İngiliz basını, Janssen’in tamamen gözden çıkartıldığını, B takımında bile görev almayacağını öne sürdü.

‘Tek isteğim oynamak’

Haberlerde, başarılı futbolcuyu geri isteyen Fenerbahçe’nin bu amacına ulaşmasının yakın olduğu yorumları yapıldı.

Janssen, ülkesinde NOS’a verdiği son röportajda, “Tottenham’a geri döndüm. Oynamak istiyorum, bu benim için son derece önemli. Geçen sezon Fenerbahçe’deydim ama sakatlık yaşadım. En iyi çözümü bulmaya çalışacağız. Tottenham, Fenerbahçe ya da başka bir takım olması fark etmez; sadece futbol oynamak istiyorum” demişti.

(Fanatik)