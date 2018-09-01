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Virgil van Dijk'tan Ömer Bayram'a tebrik

Liverpool'da forma giyen tarihin en pahalı defans oyuncusu Virgil van Dijk, Galatasaray'a transfer olan Ömer Bayram'ı tebrik etti.

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Akhisarspor'dan Galatasaray'a transfer olan sol bek Ömer Bayram'a Liverpool'da forma giyen ve tarihin en pahalı savunma oyuncusu olan Hollandalı stoper Virgil van Dijk'tan tebrik geldi.

''BİRLİKTE UZUN BİR YOLDAN GELDİK...''

Virgil van Dijk, Twitter'dan Ömer Bayram'a ''Sen ve ailen için mutlu oldum. Birlikte uzun bir yoldan geldik ve çok çalışmanın karşılığını aldık.'' yazdı.

AYNI ŞEHİRDE DOĞDULAR

Ömer Bayram ve Virgil van Dijk, Hollanda'nın Breda şehrinde doğmuşlardı. İki futbolcu da Hollanda'da çocukluk arkadaşıydı.

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