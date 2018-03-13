Visca, Bajic ve Milosevic Bosna Hersek Milli Takım kadrosuna seçildi

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ve Riad Bajic ile Atiker Konyaspor'dan Deni Milosevic de yer aldı.

Bosna Hersek, 23 Mart'ta Bulgaristan, 27 Mart'ta ise Senegal ile hazırlık maçlarına çıkacak.

Aday kadrodaki futbolcular şöyle:

Kaleciler: İbrahim Sehic (Karabağ), Jasmin Buric (Lech Poznan), Kenan Piric (Zrinjski)

Defans: Sead Kolasinac (Arsenal), Ognjen Vranjec (AEK), Ervin Zukanovic (Genoa), Jozo Simunovic (Celtic), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Samir Memisevic (Groningen), Ermin Bicakcic (Hoffenheim)

Orta saha: Muhamed Besic (Middlesbrough), Miralem Pjanic (Juventus), Haris Medunjanin (Philadelphia), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Haris Duljevic (Dresden), Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), Elvir Saric (Saraybosna), Gojko Cimirot (Standart Liege), Goran Zakaric (Zeljeznicar)

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Kenan Kodro (Grasshopper), Riad Bajic (Medipol Başakşehir), Smail Prevljak (Mattersburg)