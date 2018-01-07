Visca: Ligin ilk yarısında en iyi performans gösteren futbolcu Cenk Tosun'du

Başakşehir'in Bosnalı yıldızı Edin Visca, NTV Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve şu anda transferi düşünmediğini söyledi.

Transfer için konuşan Visca, "Şu anda transferi düşünmüyorum, tek amacım Başakşehir ile şampiyon olmak." derken, Bosna Hersek ile hedeflerini "Hocamız daha önce Türkiye'de çalışmış Prosinecki. Onunla birlikte umarım takımdaki hava da değişir. Hedefimiz Türkiye ile bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda yer almak." şeklinde anlattı.

"İLK YARININ EN İYİSİ CENK TOSUN"

Ligin ilk yarısında Cenk Tosun'un en formda oyuncu olduğunu belirten Visca, "En iyisi Cenk Tosun. Türkiye Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde goller attı, çok kritik gollere imza attı. En formda oyuncu Cenk Tosun'du, transfer için de tebrik ediyorum. Umarım İngiltere Ligi'nde de goller atmaya devam ediyor." diye konuştu.

"CENGİZ'İ TAKIM ARKADAŞI OLARAK ÖZLÜYORUM"

Roma'da oynayan eski takım arkadaşı Cengiz Ünder için de görüşleri sorulan Başakşehirli oyuncu, "Bir takım arkadaşı olarak Cengiz'i özlüyorum ama onun iyiliğini istiyorum. Daha iyi takımlarda, daha iyi liglerde oynamasını isterim. Doğru bir adım attı ve Roma'ya transfer oldu. Yeteri kadar şans alamıyor ama milli takımda Dzeko ile de konuşuyorum ve ondan iyi şekilde bahsediyor. Çok potansiyelli bir oyuncu, ilerleyen yıllarda daha iyi yerlerde göreceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

EN İYİLER: MESSI, SALAH; HARRY KANE

Dünyanın en iyi oyuncusu sorulan 27 yaşındaki oyuncu, "Messi her zaman en iyiler listesinde. Salah, İngiltere Ligi'ne transfer oldu ve damga vurmaya devam ediyor. Harry Kane de Tottenham'da çok iyi performans gösteriyor, onu da sayabilirim." değerlendirmesini yaptı.