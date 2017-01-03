Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Vitor Hugo'nun fiyatı dudak uçuklattı

Galatasaray'ın transferi için görüşmelerde bulunduğu Vitor Hugo'nun fiyatı dudak uçuklattı: 10 milyon euro. İşte Galatasaray'ın Vitor Hugo transferinde son gelişmeler...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın stoper adayları arasında yer alan Vitor Hugo için kulübü Palmeiras'ın şok bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Palmeiras Galatasaray'dan 10 milyon euro bonservis bedeli istedi. Bu rakamı yüksek bulan sarı-kırmızılıların, indirim için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın da 25 yaşındaki stoper için temaslarda bulunduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın da yaz aylarında transferi için görüşmeler yaptığı belirtilen Vitor Hugo'nun, bonservisinin %50'sinin de Sao Paulo'da olduğu, transferi zorlaştıran bir nedenin de bu olduğu bilgisi verildi.

GALATASARAY'IN İLGİLENDİĞİ VITOR HUGO KİMDİR?

2014-15'ten bu yana Palmeiras'ta forma giyen 25 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon toplam 31 maçta görev aldı ve şampiyonluk yaşadı. Kariyerinde Brezilya Serie A'da 55 maça çıkan 1,87'lik oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik performansı ile skora da katkı yaptı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polis o teröristi arıyor

Polis o teröristi arıyor

Medine'yi İngilizlere teslim etmeyen kahraman Türk: Fahreddin Paşa

Medine'yi İngilizlere teslim etmeyen kahraman Türk: Fahreddin Paşa

Termiye'nin hiç bilmediğiniz faydaları

Termiye'nin hiç bilmediğiniz faydaları

Politikacıların Türk siyasetine damga vuran gafları

Politikacıların Türk siyasetine damga vuran gafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA