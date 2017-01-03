Vitor Hugo'nun fiyatı dudak uçuklattı

Galatasaray'ın stoper adayları arasında yer alan Vitor Hugo için kulübü Palmeiras'ın şok bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Palmeiras Galatasaray'dan 10 milyon euro bonservis bedeli istedi. Bu rakamı yüksek bulan sarı-kırmızılıların, indirim için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın da 25 yaşındaki stoper için temaslarda bulunduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın da yaz aylarında transferi için görüşmeler yaptığı belirtilen Vitor Hugo'nun, bonservisinin %50'sinin de Sao Paulo'da olduğu, transferi zorlaştıran bir nedenin de bu olduğu bilgisi verildi.

GALATASARAY'IN İLGİLENDİĞİ VITOR HUGO KİMDİR?

2014-15'ten bu yana Palmeiras'ta forma giyen 25 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon toplam 31 maçta görev aldı ve şampiyonluk yaşadı. Kariyerinde Brezilya Serie A'da 55 maça çıkan 1,87'lik oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik performansı ile skora da katkı yaptı.