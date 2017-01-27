Vitor Pereira, ilk maçını son anda kazandı!
Vitor Pereira'nın çalıştırdığı 1860 Münih, Portekizli teknik direktör ile ilk maçında Greuther Fürth'ü son dakikalarda gelen golle mağlup etti. İşte 1860 Münih - Greuther Fürth maçından detaylar...
Almanya 2. Bundesliga'da 1860 Münih ile Greuther Fürth karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1860 Münih, 2-1 kazandı.
Vitor Pereira'nın çalıştırdığı 1860 Münih, 13. dakikada Serdar Dursun'un attığı golle mağlup duruma düştü. Ivica Olic, 43. dakikada penaltıdan skoru eşitledi. 1860 Münih, 85. dakikada Michael Liendl'ın golüyle mücadeleyi 2-1 kazandı.
Greuther Fürth'te Stephan Sama, 50. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından 1860 Münih, puanını 19 yaparak küme düşme hattından uzaklaştı. Greuthe Fürth ise 21 puanda kaldı. 1860 Münih, gelecek hafta Arminia Bielefeld'e konuk olacak. Greuther Fürth ise Hannover 96'yı sahasında ağırlayacak.
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