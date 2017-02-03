Vodafone Arena 2019'da iki finale aday

Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena 2019 Avrupa Ligi finali için 7 adaydan biri... Ayrıca Süper Kupa finali için de 9 rakip var.

UEFA, Avrupa Kupaları'nda 2019'da oynanacak finallere ev sahipliği için başvuran statları açıkladı. Buna göre Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena 2019'da hem UEFA Avrupa Ligi'nin finaline hem de UEFA Süper Kupa maçına aday oldu. İşte UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 2019'daki finallere aday statlar:

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ: Olimpiyat Stadı (Bakü/Azerbaycan), Estadio Metropolitano (Madrid/İspanya)

UEFA AVRUPA LİGİ: Beşiktaş Arena (İstanbul/Türkiye), Olimpiyat Stadı (Bakü/Azerbaycan), Dinamo Arena (Tiflis/Gürcistan), Frankfurt Stadı (Frankfurt/Almanya), Arena Stuttgart (Stuttgart/Almanya), Hampden Park (Glasgow/İskoçya), Estadio Ramon Sanchez Pizjuan (Sevilla/İspanya)

UEFA SÜPER KUPA: Beşiktaş Arena (İstanbul/Türkiye), Qemal Stafa Stadı (Tiran/Arnavutluk), Stadium de Toulouse (Toulouse/Fransa), Florian Albert Stadı (Budapeşte/Macaristan), Sammy Ofer Stadı (Haifa/İsrail), Astana Arena (Astana/Kazakistan), Windsor Park (Belfast/Kuzey İrlanda), Arena Gdansk (Gdansk/Polonya), Narodowy Stadı (Varşova/Polonya), Hampden Park (Glasgow/İskoçya)