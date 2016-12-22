Vodafone Arena çevresinde güvenlik önlemleri
Stat çevresinde polis tarafýndan güvenlik önlemleri alýnýrken, çok sayýda ambulansýn da hazýr bekletildiði görüldü.
Beþiktaþ Vodafone Arena Stadýnda yarýn saat 19.00'da oynanacak "Yýldýzlar Karmasý Dayanýþma Maçý" ile ilgili emniyet ve trafik tedbirleri kapsamýnda, saat 13.00'den tedbirler sona erene kadar Ýstanbul'da bazý yollar trafiðe kapatýldý.
Stat çevresinde polis tarafýndan güvenlik önlemleri alýnýrken, çok sayýda ambulansýn da hazýr bekletildiði görüldü.
TRAFÝÐE KAPATILAN YOLLAR VE ALTERNATÝF GÜZERGÂHLAR
Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre trafiðe kapatýlacak yollar ve alternatif güzergâhlar þöyle:
- Akaretler Kavþaðý kapatýlacak, alternatif olarak Barbaros Bulvarýndan gelen trafik akýmý Süleyman Seba Caddesine yönlendirilecek.
- Süleyman Seba Caddesi giriþi ile Bayýldým Caddesi giriþi kesiþimi kapatýlacak, alternatif olarak trafik akýmý Akým Niþantaþý istikametine yönlendirilecek.
- Adil Baba Kavþaðý kapatýlacak, alternatif olarak trafik akýmý Mim Kemal Öke ve Abdi Ýpekçi Caddesine yönlendirilecek.
- Mete Kavþaðý kapatýlacak ve trafik akýmý Prof. Dr. Bedri Karafakioðlu Caddesine gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akýmý Mete Caddesinden Taksim istikametine yönlendirilecek.
- Divan Kavþaðý kapatýlacak ve trafik akýmý Mete Caddesine gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akýmý Tarlabaþý Unkapaný istikametine yönlendirilecek.
- Gümüþsuyu Caddesi MKE önünden kapatýlacak ve trafik akýmý Toprakyol ýþýklara gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akýmý Taksim istikametine yönlendirilecek.
- Fýndýklý ýþýklar kapatýlacak ve trafik akýmý Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akýmý Karaköy istikametine yönlendirilecek.
- Karaköy Meydanýndan Dolmabahçe istikametine kapatýlacak, alternatif olarak trafik akýmý Perþembe Pazarý ve Galata Köprüsü istikametine yönlendirilecek.
- Bomonti Tüneli giriþi kapatýlacak, alternatif olarak trafik akýmý Þiþli istikametine yönlendirilecek.
- Viþne Tekke Sokaðý kapatýlacak ve otosel iniþlere trafik akýmý verilmeyecek, alternatif olarak Maçka istikametine yönlendirilecek.
Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.
Yorumlar
Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.