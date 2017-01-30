Vodafone Arena'da 2 tartışmalı 'Penaltı' kararı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynadığı maçın 34. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Beşiktaş savunmasından uzun gönderilen topu Ryan Babel kontrol etti ve rakibini geçip ceza sahasına girdi. Babel ardından penaltı noktasına koşu yapan Cenk Tosun'a pasını çıkardı. Cenk Tosun topa vurmaya hazırlanırken, Atiker Konyaspor savunması araya girdi. Bu pozisyonda Cenk Tosun rakibiyle çarpışıp kendini yerde buldu ancak hakem devam kararı verdi. Beşiktaşlı oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi.

Topun durmasının ardından hakem Cenk'in yanına gitti. Cenk ile hakem Özgür Yankaya arasında kısa bir diyalog yaşandıktan sonra Cenk bir sarı kart gördü.

BU KEZ ATİKER KONYASPOR PENALTI BEKLEDİ

İlk yarının sonları oynanırken, 45. dakikada bu kez Atiker Konyaspor penaltı bekledi. Gelişen Atiker Konyaspor atağında sağ kanttan ceza sahasına gönderilen topa Tosic elle müdahalede bulundu ve konuk ekip bu pozisyonda bir penaltı bekledi. Ancak hakem devam kararı verdi.