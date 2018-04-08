Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda rekorlar kırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Amdework Walelegn, kadınlarda ise aynı ülkeden Ababel Yeshaneh kazandı.

Uluslararası Atletizm Federasyonunun (IAAF) "Altın Kategori"de sınıflandırdığı organizasyonda 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra,10 kilometre yarışı gerçekleştirildi. Etkinliğe 50'den fazla ülkeden yaklaşık 8 bin sporcu katıldı.

Yenikapı Miting Alanı önünde startı verilen ve yine aynı noktada biten yarı maratonda erkeklerde 59 dakika 50 saniyelik zamanıyla Etiyopyalı Amdework Walelegn birinci, 1.00.07 ile aynı ülkeden Asefa Tefera ikinci, 1.00.08 ile milli atlet Kaan Kigen Özbilen ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Etiyopya'dan Ababel Yeshaneh 1 saat 6 dakika 22 saniyelik derecesiyle birinci, aynı ülkeden Roza Dereje, 1.07.00 ile ikinci, Kenya'dan Diana Chemtai Kipyokei de 1.07.55 ile üçüncü sırayı elde etti.

- Türk sporcu tasnifi

Etkinlikte yarı maraton Türk sporcu tasnifi ise şöyle oluştu:

Erkekler

1- Kaan Kigen Özbilen (1.00.08)

2- Polat Kemboi Arıkan (1.01.20)

3- Aras Kaya (1.02.48)

Kadınlar

1- Sebahat Akpınar (1.18.52)

2- Fatma Demir (1.19.08)

3- Nursel Karataş (1.20.54)

- Parkur rekoru kırıldı

Erkekler yarı maraton birincisi Amdework Walelegn, elde ettiği 59.50'lik zamanıyla parkur rekoru kırdı.

Walelegn, geçen yıl 1.06.19'luk derecesiyle birinci olan Tanzanyalı İsmail Juma'ya ait rekoru geliştirdi ve İstanbul'daki organizasyonda bir saatin altına inen ilk sporcu unvanını aldı.

- Kaan Kigen Özbilen'den Türkiye rekoru

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, yarı maratonda kendisinin üçüncü olmasını sağlayan 1.00.08'lik süresiyle yeni Türkiye rekoruna imza attı.

Özbilen, bu alanda 1.00.16'lık derecesiyle Ali Kaya'ya ait olan Türkiye yarı maraton rekorunu 8 saniye geliştirdi.

- İsmail Juma unutulmadı

Organizasyonda geçen yılın birincisi olan ve ülkesi Tanzanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İsmail Juma, bu seneki yarışta unutulmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, madalya seremonisi öncesi İsmail Juma anısına, takım arkadaşı Alicha Dosla Wema'ya plaket takdim etti.

Öte yandan, Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporculara yaklaşık 800 bin lira para ödülü dağıtıldı

- 10 kilometre sonuçları

Etkinlik kapsamındaki 10 kilometre yarışında ilk 3 sıra şu şekilde oluştu:

Erkekler

1- Ougahi Elhassan (Fas) (31.11)

2- Maksune Demir (33.51)

3- Hasan Altınbay (33.52)

Kadınlar

1- Şilan Ayyıldız (38.06)

2- Suzan Tunca (41.22)

3- Tayibah Alnouri (Fas) (41.55)

- Madalya töreni

Yarışların ardından düzenlenen törende, dereceye giren sporculara kupa, madalya ve ödülleri verildi.

Dereceye giren sporcular ödüllerini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul Genel Müdür Vekili Yakup Güler'in elinden aldı.

- Aksoy: "Ülkemizdeki spor sevgisini önemsiyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, maraton gibi geniş kitlesel katılımlı ve global nitelikli spor etkinliklerine ağırlık verdiklerini belirterek, "Vodafone olarak, İstanbul'un marka değerini ve ülkemizdeki spor sevgisini önemsiyoruz." dedi.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Aksoy, şunları söyledi:

"Maratonların İstanbul'un kentlilik ve sportmenlik bilincine, dinamizmine, küresel marka değerine katkıda bulunan çok özel etkinlikler olduğuna inanıyoruz. Maraton sponsorluklarımız, aynı zamanda halkımızı spora ve sağlıklı yaşama teşvik etme misyonumuza da hizmet ediyor. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na bu yıl beşinci kez sponsor olduk. Binlerce sporcumuz, İstanbul'un en güzel noktalarından biri olan Tarihi Yarımada'da koşarken, hem yarı maratonun uluslararası tanınırlığına pozitif katkıda bulundu hem de sporun sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Vodafone olarak, spora bakışımızı mükemmel yansıttığı ve Vodafone değerleriyle örtüştüğü için İstanbul Yarı Maratonu'nu destekliyoruz."