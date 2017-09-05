Vodafone Park'ta Mustafa Denizli'nin fotoğrafı asılmadı

Beşiktaş yönetimi, her geçen gün Vodafone Park'ı futbolseverler için daha da kullanışlı hale getirirken, son olarak stadın dört bir yanını Siyah-Beyazlı kulübün tarihi ile ilgili fotoğraflarla süsledi... Soyunma odası koridorları, müze ve basın tribününün bulunduğu alana Kartal'ı şampiyon yapan ve adını tarihe yazdıran teknik adamlann büyük boy resimleri asıldı... İlk şampiyonluktan son şampiyonluğa kadar Beşiktaş'a o büyük mutluluğu yaşatan isimlerin portrelerinin yer aldığı platformda bir teknik adamın resmi ve şampiyonluğu es geçildi...

KUTİKTEN GÜNEŞ'E KADAR HEPSİ VAR

Habertürk'ün haberine göre; Andreas Kutik, Spajic, Dörde Milic, Branko Stankovic, Gordon Milne, Cristoph Daum, Mircea Lucescu ve Şenol Güneş'in büyük boy fotoğraflarını kullanan Siyah-Beyazlı yönetim, 2008-09 sezonunda takımı 6 yıl aradan sonra şampiyon yapan, aynı zamanda da Türkiye Kupası'nı kazandıran Mustafa Denizli'nin fotoğrafını koymadı. Bu davranış Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan Mustafa Denizli'ye Beşiktaş yönetimi tarafından yapılm büyük bir ayıp olarak algılandı...

ORMAN, DENİZLİ'Yİ İSTEMİŞTİ AMA...

TEPKİLİ OLDUĞU İÇİN Mİ RESMİNİ KOYDURMADI?

Beşiktaş'ı şampiyon yapan tüm teknik adamlann resimlerinin arasında sadece Mustafa Denizli'nin yer almaması, başkan Fikret Orman ile tecrübeli teknik adam arasında yaşanan gerilimi akıllara getirdi... Orman, göreve geldiğinde ilk olarak Musatfa Denizli'yi takımın başına getirmek istemiş ancak başarılı hoca bu teklifi geri çevirmişti... Fikret Orman daha sonra konuyla ilgili, "İlk sezonumda Sayın Mustafa Denizli'yi tekrar Beşiktaşımız'a kazandırma çabam; kendisine olan yüksek inancımı ve güvenimi de sergilemektedir. Elbette ki kendisine olan güven ve inancımın karşılık bulmamış olması, aynı zamanda Beşiktaşımız için de belki de kaçan başarılar anlamı taşımaktadır" demişti... Orman'ın hala bu olaydan dolayı tepkisi olduğu için Mustafa Denizli'nin fotoğrafını koydurmadığı iddia edildi.