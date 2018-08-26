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Vodafone Park'ta Oğuzhan'a ıslıklı protesto

Beşiktaş taraftarları, Antalyaspor maçının ilk yarısında Oğuzhan Özyakup'a tepki gösterdi.

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Beşiktaş - Antalyaspor maçının ilk yarısında Antalyaspor'un 3. golünün ardından siyah beyazlı taraftarlar Oğuzhan Özyakup'a tepki gösterdi.
 
Karşılaşmanın başında müsait bir gol fırsatından yararlanamayan Oğuzhan, 34. dakikada taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.
 
NEGREDO'DAN UYARI
 
Tepkinin ardından Alvaro Negredo, taraftarları uyardı ve 'yapmayın' işaretinde bulundu. Hemen ardından stattaki taraftarlar Oğuzhan lehine tezahüratlarda bulundu. Bir kısım ise ıslıklamaya devam etti.
 
TOLGAY'A ALKIŞ
 
Öte yandan taraftarlar, 36. dakikada oyundan çıkan Tolgay Arslan'a alkışlarla moral verdi. Şenol Güneş, ilk yarının sonunu beklemeden Tolgay'ı oyundan çıkartıp Gökhan Gönül'ü sokmuştu.

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