Vodafone Park'taki elektrik kesintisine UEFA'dan soruşturma

Beşiktaş-RB Leipzig karşılaşmasında yaşanan elektrik kesintisinin ardından UEFA siyah-beyazlılara soruşturma açtı. Şampiyonlar Ligi yönetmeliğinin 32. maddesi gereği ışık arızasının, ev sahibi ekibin 'yetersiz organizasyon'u bağlamında ele alındığı duyuruldu.

Vodafone Park'da yaşananların bir benzeri, geçen hafta Allianz Riviera'da oynanan Nice-Vittesse mücadelesinde tekrarlandı. Fransa'daki UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını ev sahibi ekip 3-0 kazanırken, maçın ikinci yarısında mücadele bir süre durakladı.

Allianz Riviera'da 52. dakikada elektriklerin kesilmesiyle duran maç yaklaşık 15 dakika sonra yeniden başladı. Kesintinin yaşanmasının ardından ışıklandırma problemi nedeniyle maçın durduğunu anons edildi.

Beşiktaş maçından iki gün sonra öğle saatlerinde disiplin soruşturmasını duyuran UEFA, Nice maçının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen, Fransız kulübüne henüz soruşturma açmadı. EURO 2016 maçlarına da ev sahipliği yapan Allianz Riviera, 2013'te açılmıştı.

(Skorer)