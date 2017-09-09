Volkan Babacan maç sonu yaptığı açıklamada kendisine pet şişe atan taraftara seslendi
Medipol Başakşehir'in 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçının ardından Milli kaleci Volkan Babacan, kendisine tribünden su atan kişiye tepki gösterdi.
Volkan Babacan şu ifadeleri kullandı:
“Burada hiç galip gelemiyorduk. Çok mutluyuz bunu başarmaya geldik. Hakemler hata yapıyor. Bugün benim başıma gelen olaylar. Ben Fenerbahçe'nin ekmeğini yemiş, kaleciliğe burada başladım. Oyunda hatalar oluyor. Ama bugün yapılanın hata olduğunu düşünmüyorum. Bana suyu atan arkadaşımız, bizim de sevdiklerimizin maçı izlediğini aklında tutarsa seviniriz"
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